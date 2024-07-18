Аврамий Авраам Обрам Иванович
Место рождениядеревня Багильдина, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения12.08.1797
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1797
Отец: Иван Иванович
Мать: Прасковья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Огафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Авраамовна Обрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Обрамовна
Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дионисий Авраамович
Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агапия Агафия Обрамовна
Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Авраамовна Обрамовна
Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Обрамовна
Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева
Смерть
После 1835