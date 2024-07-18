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Аврамий Авраам Обрам Иванович

Место рождения

деревня Багильдина, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

12.08.1797

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1797

Отец: Иван Иванович

Мать: Прасковья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Огафья Тимофеева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Авраамовна Обрамовна

Мать ребёнка: не указана

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Обрамовна

Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дионисий Авраамович

Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агапия Агафия Обрамовна

Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Авраамовна Обрамовна

Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Обрамовна

Мать ребёнка: Агапия Огафья Тимофеева

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1835

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