Разина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разина Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1821

Дочь: (Разина) Дарья

Отец ребёнка: Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Разин/Андреев Иван Андреев/

Отец ребёнка: Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Разин/Андреев Степан Андреев/

Отец ребёнка: Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма

Смерть
После 1864

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