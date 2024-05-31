Разина Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1821
Дочь: (Разина) Дарья
Отец ребёнка: Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма
Попадьино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Разин/Андреев Иван Андреев/
Отец ребёнка: Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Разин/Андреев Степан Андреев/
Отец ребёнка: Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма
Смерть
После 1864