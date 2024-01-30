Федорова (Чучманова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Чучманова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.07.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
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1945 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чучманов Акафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Миловатская (Федорова) Любовь

Отец ребёнка: Федоров Александр

Рождение ребёнка
1926

Сын: Федоров Николай

Отец ребёнка: Федоров Александр

Рождение ребёнка
28.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Александр

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Александр

Рождение ребёнка
10.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Александр

Рождение ребёнка
03.02.1945

Сын: Федоров Петр

Отец ребёнка: Федоров Александр

Рождение ребёнка
15.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Александр

Смерть
16.07.1978

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