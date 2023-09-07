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- Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

После 12.04.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 200-14-79 стр.790-791 ( Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 24 года ) №-8
Бракосочетание
Около 1849 ст.

Муж: - Демид Фёдорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 12.04.1858 ст.
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