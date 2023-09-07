- Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиПосле 12.04.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
РС 200-14-79 стр.790-791 ( Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 24 года ) №-8
Бракосочетание
Около 1849 ст.
Муж: - Демид Фёдорович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 12.04.1858 ст.