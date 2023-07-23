Демидов Александр Акакиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1817
Сын: Демидов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Скудырина Елизавета Сергеевна
Елвашка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Николай (?) Александрович
Мать ребёнка: Скудырина Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр (?) Александрович
Мать ребёнка: Скудырина Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Скудырина Елизавета Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Штаб-ротмистр