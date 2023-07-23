Демидов Александр Акакиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Александр Акакиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Акакий Прокофьевич

Мать: Клушина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
25.12.1817

Сын: Демидов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Скудырина Елизавета Сергеевна

Елвашка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай (?) Александрович

Мать ребёнка: Скудырина Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр (?) Александрович

Мать ребёнка: Скудырина Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Скудырина Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скудырина Елизавета Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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