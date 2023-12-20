Уваров Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Уваров Никит Филипов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Прасковея Спиридонова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Уваров Михаил Иванов

Мать ребёнка: Уварова Прасковея Спиридонова

Смерть
Неизвестно

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