Шулыгин Савелий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулыгин Савелий Васильевич

Шулыгин Савелий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шулыгин Василий Михайлович

Мать: (Шулыгина) Домника Титова

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулыгин Лаврентий Савельевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулыгин Дмитрий Савельевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
?.05.1870

Сын: Шулыгин Пётр Савельевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
?.01.1872

Сын: Шулыгин Иван Савельевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Гусакова (Шулыгина) Матрона Савельевна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна

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