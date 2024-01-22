Шулыгин Савелий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулыгин Лаврентий Савельевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулыгин Дмитрий Савельевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1870
Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
?.01.1872
Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Гусакова (Шулыгина) Матрона Савельевна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Лукерья Александровна