Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1908

Дочь: Патоличева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
06.06.1915

Дочь: Табурдановская Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна

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