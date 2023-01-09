Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1908
Дочь: Патоличева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
06.06.1915
Дочь: Табурдановская Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна