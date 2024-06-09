Чхало (Чхаленко) Кирилл Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Кирилл Данилович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

18.03.1810

Дата смерти

13.01.1877

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1810

Отец: Чхало (Чхаленко) Даниил Моисеевич

Мать: Чхало Дарья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH6-6?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чхало Анастасия Яковлевна

Военная служба
1831
Отдан в рекруты
Смерть
13.01.1877
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7Z-F?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-KQV9

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