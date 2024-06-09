Чхало (Чхаленко) Кирилл Данилович
Место рождения
Дата рождения18.03.1810
Дата смерти13.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1810
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH6-6?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1831
Отдан в рекруты
Смерть
13.01.1877
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7Z-F?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XH1-KQV9