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Александров Константин Давидович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Давид?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Мария Алесеевна

Рождение ребёнка
18.03.1894 ст.

Дочь: (Александрова) Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Александрова Мария Алесеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.

Дочь: (Александрова) Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Александрова Мария Алесеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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