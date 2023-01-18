Андреев Прохор Васильевич
Место рожденияд. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Дата рождения21.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1894
Отец: не указан
Крещение
24.07.1894
Денис Иванович Андреев и Наталья Васильевна Сосульникова | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Смерть
Неизвестно