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Андреев Прохор Васильевич

Место рождения

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

21.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1894

Отец: не указан

Мать: Андреева (Андреева) Наталья Митрофановна

Крещение
24.07.1894
Денис Иванович Андреев и Наталья Васильевна Сосульникова | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Смерть
Неизвестно

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