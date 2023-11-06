Рябова Мария (Агафья) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Мария (Агафья) Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Рябов Потап Никитович

Отец ребёнка: Рябов Никита Терентьев

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Рябов Василий Никитович

Отец ребёнка: Рябов Никита Терентьев

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Рябов Антон Никитин

Отец ребёнка: Рябов Никита Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Никита Терентьев

Смерть
После 1858 ст.
Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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