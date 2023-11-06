Рябова Мария (Агафья) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Рябов Никита Терентьев
Рождение ребёнка
1821 ст.
Отец ребёнка: Рябов Никита Терентьев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рябов Антон Никитин
Отец ребёнка: Рябов Никита Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858 ст.