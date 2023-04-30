Тарасов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Тарасов Николай ?
Мать: Тарасова Евланья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Тарасова Анна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Анна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова ? Александровна
Мать ребёнка: Тарасова Анна ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Анна ?
Смерть
1967