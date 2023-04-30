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Тарасов Александр Николаевич

Место рождения

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Тарасов Николай ?

Мать: Тарасова Евланья ?

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Анна ?

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов ? Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Анна ?

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова ? Александровна

Мать ребёнка: Тарасова Анна ?

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Анна ?

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
1967
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

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