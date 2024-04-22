Евдокея Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Трофим
Рождение ребёнка
1796
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Болданкова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Смерть
Неизвестно