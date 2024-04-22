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Евдокея Трофимовна

Место рождения

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1809 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Трофим

Мать: не указана

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1796

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Никитич

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Болданкова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Тарханская Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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