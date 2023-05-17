Корнусов Эренджен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнусов Эренджен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ачирова Галина Эрендженовна

Мать ребёнка: Корнусова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнусов Содма

Мать ребёнка: Корнусова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манджиева Валентина Эрендженовна

Мать ребёнка: Корнусова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнусов Сергей Эрендженович

Мать ребёнка: Корнусова Екатерина

Рождение ребёнка
06.04.1968

Дочь: Корнусова Альбина Эрендженовна

Мать ребёнка: Корнусова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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