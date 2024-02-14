Муравьев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муравьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Владимир
Мать ребёнка: Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Иван
Мать ребёнка: Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Василий
Мать ребёнка: Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева) Евгения
Мать ребёнка: Агния
Рождение ребёнка
1924
Сын: Муравьев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Агния
Смерть
Неизвестно