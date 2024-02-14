Муравьев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Владимир

Мать ребёнка: Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Иван

Мать ребёнка: Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Василий

Мать ребёнка: Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева) Евгения

Мать ребёнка: Агния

Рождение ребёнка
1924

Сын: Муравьев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Агния

Смерть
Неизвестно

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