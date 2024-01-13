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Кочканьян Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1958

Отец: Брюханов Иван Петрович

Мать: Брюханова Степанида Антоновна

Бракосочетание
28.07.1977

Муж: Кочканьян Владимир Сергеевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.02.1978

Дочь: Литвина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кочканьян Владимир Сергеевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.06.1979

Дочь: Ахтулова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Кочканьян Владимир Сергеевич

Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
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