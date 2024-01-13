Кочканьян Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1958
Бракосочетание
28.07.1977
Рождение ребёнка
27.02.1978
Дочь: Литвина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Кочканьян Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
18.06.1979
Дочь: Ахтулова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Кочканьян Владимир Сергеевич
Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми