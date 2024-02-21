Саттарова (Хисматуллина) Факия Хисматулловна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1932
Дочь: Зиганшина (Саттарова) Фания Гайнановна
Отец ребёнка: Саттаров Гайнан Шагизянович
Семенкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно