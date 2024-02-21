Саттарова (Хисматуллина) Факия Хисматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саттарова (Хисматуллина) Факия Хисматулловна

Место рождения

Нигматуллино, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Нигматуллино, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1932

Дочь: Зиганшина (Саттарова) Фания Гайнановна

Отец ребёнка: Саттаров Гайнан Шагизянович

Семенкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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