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Короткова (Салина) Ирина Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1849

Отец: Салин Родион Егоров

Мать: Салина (Соколова) Екатерина Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Иван Еремеев

Рождение ребёнка
27.07.1873

Дочь: (Короткова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев

Рождение ребёнка
10.01.1876

Дочь: (Короткова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев

Рождение ребёнка
08.12.1881

Сын: Коротков Николай Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев

Рождение ребёнка
04.08.1884

Дочь: (Короткова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев

Рождение ребёнка
26.02.1887

Сын: Коротков Иван Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев

Рождение ребёнка
18.08.1889

Сын: Коротков Александр Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев

Рождение ребёнка
17.02.1892

Дочь: (Короткова) Евросинья Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев

Смерть
Неизвестно

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