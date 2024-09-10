Короткова (Салина) Ирина Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1873
Дочь: (Короткова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев
Рождение ребёнка
10.01.1876
Дочь: (Короткова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев
Рождение ребёнка
08.12.1881
Сын: Коротков Николай Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев
Рождение ребёнка
04.08.1884
Дочь: (Короткова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев
Рождение ребёнка
26.02.1887
Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев
Рождение ребёнка
18.08.1889
Сын: Коротков Александр Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев
Рождение ребёнка
17.02.1892
Дочь: (Короткова) Евросинья Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Еремеев
Смерть
Неизвестно