Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина

Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Степан Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Федотов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Лукерья Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Федотов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Федотов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Максим Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Федотов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аксинья Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Федотов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close