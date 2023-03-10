Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Степан Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Федотов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Лукерья Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Федотов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Федотов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Максим Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Федотов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Аксинья Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Федотов
Смерть
Неизвестно