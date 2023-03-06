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Головина Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Мирон Захарович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Головина) Устинья Мироновна

Отец ребёнка: Головин Мирон Захарович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Головина) Феодосия Мироновна

Отец ребёнка: Головин Мирон Захарович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Головина) Евгения Мироновна

Отец ребёнка: Головин Мирон Захарович

Смерть
Неизвестно

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