Спирина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1897
Дочь: Савикова Мария
Отец ребёнка: Спирин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спирин Гаврила
Отец ребёнка: Спирин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Анна
Отец ребёнка: Спирин Феофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спирин Павел
Отец ребёнка: Спирин Феофан
Смерть
Неизвестно