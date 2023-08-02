Спирина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1897

Дочь: Савикова Мария

Отец ребёнка: Спирин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спирин Гаврила

Отец ребёнка: Спирин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анна

Отец ребёнка: Спирин Феофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спирин Павел

Отец ребёнка: Спирин Феофан

Смерть
Неизвестно
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