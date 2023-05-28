Некрасов Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Павел Павлович

Некрасов Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1938

Дочь: Шмидт (Некрасова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Некрасова (Васильева) Анна Петровна

Кувшиново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.09.1942
Гайтолово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.