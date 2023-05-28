Некрасов Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1938
Дочь: Шмидт (Некрасова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Некрасова (Васильева) Анна Петровна
Кувшиново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.09.1942
Гайтолово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд