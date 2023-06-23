Смердова (Желудкова) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смердова (Желудкова) Параскева Яковлевна

Место рождения

По обе стороны рч. Мултанки, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

По обе стороны рч. Мултанки, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1919

Муж: Смердов Сергей Иванович

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1920

Дочь: Смердова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Смердов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Смердова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Смердов Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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