Смердова (Желудкова) Параскева Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1919
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1920
Дочь: Смердова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Смердов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Смердова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Смердов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно