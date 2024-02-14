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Кукин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кукин Аксен (Аким)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кукин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1918

Сын: Кукин Петр Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кукин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кукин Александр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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