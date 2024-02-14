Кукин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кукин Аксен (Аким)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кукин Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1918
Сын: Кукин Петр Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кукин Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кукин Александр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно