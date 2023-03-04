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Куклина Неонила Дементиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Смирнова (Куклина) Евдокия Ермолаева

Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Куклин Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Куклина) Матрона Ермолаева

Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Куклин Понкрат Ермолаевич

Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Куклина) Гликерия Ермолаева

Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Куклина) Пелагея Ермолаева

Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Куклин Ларион Ермолаевич

Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович

Смерть
После 1795

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