Куклина Неонила Дементиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Смирнова (Куклина) Евдокия Ермолаева
Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Куклина) Матрона Ермолаева
Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Куклин Понкрат Ермолаевич
Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Куклина) Гликерия Ермолаева
Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Куклина) Пелагея Ермолаева
Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Куклин Ермолай Захарович
Смерть
После 1795