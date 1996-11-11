Усманов Аглей Губаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1935
Дата смерти11.11.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1956
Дочь: Кирасирова Зифа Аглеевна
Мать ребёнка: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна
Рождение ребёнка
23.03.1962
Дочь: Макарова (Усманова) Зиля Аглеевна
Мать ребёнка: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна
Рождение ребёнка
11.11.1967
Сын: Усманов Миннулла Аглеевич
Мать ребёнка: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна
Смерть
11.11.1996