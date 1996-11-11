Усманов Аглей Губаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Аглей Губаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1935

Дата смерти

11.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна

Рождение ребёнка
18.11.1956

Дочь: Кирасирова Зифа Аглеевна

Мать ребёнка: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна

Рождение ребёнка
23.03.1962

Дочь: Макарова (Усманова) Зиля Аглеевна

Мать ребёнка: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна

Рождение ребёнка
11.11.1967

Сын: Усманов Миннулла Аглеевич

Мать ребёнка: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна

Смерть
11.11.1996

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