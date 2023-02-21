Реус (Reus) Василий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус (Reus) Василий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Реус (reus) Тимофей Иванов

Мать: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Реус (reus) Спиридон Васильев

Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
08.05.1833

Дочь: Гликерия Васильева

Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
10.01.1837

Сын: Реус (reus) Ефим Васильев

Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Самойлова

Смерть
Неизвестно
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