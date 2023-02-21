Реус (Reus) Василий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: Реус (reus) Тимофей Иванов
Мать: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Реус (reus) Спиридон Васильев
Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
08.05.1833
Дочь: Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
10.01.1837
Сын: Реус (reus) Ефим Васильев
Мать ребёнка: Ефросинья Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Самойлова
Смерть
Неизвестно