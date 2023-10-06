Пищик Соломония Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик Соломония Ефимиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1865

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1868

Сын: Пищик Сильвестр Иванович

Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1871

Сын: Пищик Семен Иванович

Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1872

Дочь: Мацуй Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.06.1876

Дочь: Галай Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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