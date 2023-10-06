Пищик Соломония Ефимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1865
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1868
Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1871
Сын: Пищик Семен Иванович
Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1872
Дочь: Мацуй Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.06.1876
Дочь: Галай Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Пищик Иван Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно