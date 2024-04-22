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Ашихмин Константин Алексеевич

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Место рождения

Калиновское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

15.05.1905

Дата смерти

07.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905

Отец: Ашихмин Алексей Павлович

Мать: не указана

Калиновское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.11.1925

Сын: Ашихмин Николай Константинович

Мать ребёнка: Ашихмина Христина Андреевна

Калиновское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.09.1927

Дочь: Фатьянова Вера Константиновна

Мать ребёнка: Ашихмина Христина Андреевна

Рождение ребёнка
14.02.1930

Дочь: Цибулина Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Ашихмина Христина Андреевна

Калиновское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Мария Сафроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красовская Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Ашихмина Христина Андреевна

Смерть
07.10.1991
Крутоярский, Георгиевский, Ставропольский край
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