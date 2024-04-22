Ашихмин Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1905
Дата смерти07.10.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905
Отец: Ашихмин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1925
Сын: Ашихмин Николай Константинович
Мать ребёнка: Ашихмина Христина Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1927
Дочь: Фатьянова Вера Константиновна
Мать ребёнка: Ашихмина Христина Андреевна
Рождение ребёнка
14.02.1930
Дочь: Цибулина Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Ашихмина Христина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красовская Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Ашихмина Христина Андреевна
Смерть
07.10.1991
Крутоярский, Георгиевский, Ставропольский край