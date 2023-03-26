Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Сергей Станиславович

Отец ребёнка: Вальченко Станислав Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Владимир Станиславович

Отец ребёнка: Вальченко Станислав Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Александр Станиславович

Отец ребёнка: Вальченко Станислав Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальченко Олег Станиславович

Отец ребёнка: Вальченко Станислав Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальченко Станислав Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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