Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Сергей Станиславович
Отец ребёнка: Вальченко Станислав Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Владимир Станиславович
Отец ребёнка: Вальченко Станислав Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Александр Станиславович
Отец ребёнка: Вальченко Станислав Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальченко Олег Станиславович
Отец ребёнка: Вальченко Станислав Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно