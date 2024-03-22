Головастикова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова Екатерина Васильевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Головастиков Федор Иванович

Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Головастиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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