Головастикова Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Головастиков Федор Иванович
Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Головастиков Иван Иванович
Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Головастиков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно