Лысов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1922
Дата смерти28.09.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922
Отец: Лысов Дмитрий
Мать: не указана
родился в г. Каракол Киргизской ССР. по словам бабушки, он и его брат с сестрой из детского дома.
Бракосочетание
22.12.1949
Рождение ребёнка
02.09.1950
Дочь: Боюр (Лысова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Лысова (Мосейчук) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысова (Мосейчук) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысова (Мосейчук) Мария Ивановна
Смерть
28.09.1961
Арысь, городская администрация Арысь, Туркестанская область