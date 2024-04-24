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Лысов Николай Дмитриевич

Место рождения

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР

Дата рождения

17.12.1922

Дата смерти

28.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ИШ
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922

Отец: Лысов Дмитрий

Мать: не указана

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
родился в г. Каракол Киргизской ССР. по словам бабушки, он и его брат с сестрой из детского дома.
Бракосочетание
22.12.1949

Жена: Лысова (Мосейчук) Мария Ивановна

Киров, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.09.1950

Дочь: Боюр (Лысова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Лысова (Мосейчук) Мария Ивановна

Киров, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысова (Мосейчук) Мария Ивановна

Киров, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысова (Мосейчук) Мария Ивановна

Киров, Наровлянский район, Гомельская область
Смерть
28.09.1961
Арысь, городская администрация Арысь, Туркестанская область

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