Яковлев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Сергей Владимирович

Место рождения

Минск

Дата рождения

30.07.1961

Дата смерти

21.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.07.2019

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