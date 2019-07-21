Яковлев Сергей Владимирович
Место рожденияМинск
Дата рождения30.07.1961
Дата смерти21.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.07.2019