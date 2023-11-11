Шевченко Оксана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Оксана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1972

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1972

Отец: Шевченко Валерий Семенович

Мать: Герина Надежда Яковлевна

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