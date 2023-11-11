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Шевченко Оксана Валерьевна
Шевченко Оксана Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1972
Пол
Женский
Отец
Шевченко Валерий Семенович
1947 г.р.
Мать
Герина Надежда Яковлевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1972
Отец:
Шевченко Валерий Семенович
Мать:
Герина Надежда Яковлевна
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