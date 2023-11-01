Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов однодв Льговской округи д.Чечевизны Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Пыжева) Домна Карповна
Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Пыжев Иван Карпович
Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пыжева) Анна Карповна
Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пыжева) Прасковия Карповна
Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пыжева) Фекла Карповна
Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пыжева) Анна Карповна
Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович