Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов однодв Льговской округи д.Чечевизны Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Карп Харитонович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Пыжева) Домна Карповна

Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пыжев Иван Карпович

Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пыжева) Анна Карповна

Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пыжева) Прасковия Карповна

Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пыжева) Фекла Карповна

Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пыжева) Анна Карповна

Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пыжев Селефон Карпович

Отец ребёнка: Пыжев Карп Харитонович

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