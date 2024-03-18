Радченко Неизвестно 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.?
Сын: Радченко Виктор
Отец ребёнка: Радченко Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.12.1993
Сын: Радченко Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Радченко Сергей Викторович
Ишим, город Ишим, Тюменская область