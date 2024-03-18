Радченко Неизвестно 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадченко Неизвестно 1

Радченко Неизвестно 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.?

Сын: Радченко Виктор

Отец ребёнка: Радченко Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченко Сергей Викторович

Место жительства
Неизвестно
Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.12.1993

Сын: Радченко Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Радченко Сергей Викторович

Ишим, город Ишим, Тюменская область

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