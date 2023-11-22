Болхавитянова (Болхавитянова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болхавитянова (Болхавитянова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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