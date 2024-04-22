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Добров Петр Иванович

Место рождения

Солодениха, Ново-Успенская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

11.06.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1921

Отец: Добров Иван Андреевич

Мать: Доброва Матрена Сергеевна

Солодениха, Ново-Успенская волость, Ветлужский уезд
Деревня Солодениха Новоуспенского сельского совета Ветлужского района Нижегорожской области упразднена ввиду отсутствия постоянного населения Законом Нижегородской области от 17 декабря 2004 г. N 152-... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1950

Дочь: Доброва Валентина Петровна

Мать ребёнка: Лебедева Лидия Михайловна

Солодениха, Ново-Успенская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1952

Дочь: Доброва Галина Петровна

Мать ребёнка: Лебедева Лидия Михайловна

Солодениха, Ново-Успенская волость, Ветлужский уезд
Военная награда
06.04.1985
Чем награждён: Орден Отечественной войны II степени Дата представления к награде: 06.04.1985 Инициатор: Министр обороны СССР Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 15, ящик 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Лидия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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