Добров Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.06.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1921
Отец: Добров Иван Андреевич
Деревня Солодениха Новоуспенского сельского совета Ветлужского района Нижегорожской области упразднена ввиду отсутствия постоянного населения Законом Нижегородской области от 17 декабря 2004 г. N 152-... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1950
Дочь: Доброва Валентина Петровна
Мать ребёнка: Лебедева Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1952
Дочь: Доброва Галина Петровна
Мать ребёнка: Лебедева Лидия Михайловна
Военная награда
06.04.1985
Чем награждён: Орден Отечественной войны II степени Дата представления к награде: 06.04.1985 Инициатор: Министр обороны СССР Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 15, ящик 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно