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Доценко Николай Васильевич

Место рождения

пос.Бюртунтал, Шербакульский р-н, Омская обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

07.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

пос.Бюртунтал, Шербакульский р-н, Омская обл.
Рождение ребёнка
15.10.1921

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
20.07.1924

Сын: Доценко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровая Нина Николаевна

Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна

Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доценко Парасковья Игнатьевна

Смерть
07.03.1942
Труханово, Тверская область
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