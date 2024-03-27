Доценко Николай Васильевич
Место рожденияпос.Бюртунтал, Шербакульский р-н, Омская обл.
Дата рождения1902
Дата смерти07.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1921
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
20.07.1924
Сын: Доценко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровая Нина Николаевна
Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доценко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доценко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доценко Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Доценко Парасковья Игнатьевна
Омская обл., Шербакульский р-н, с. Шербакуль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1942
Труханово, Тверская область