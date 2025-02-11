Панков Иван Андреев 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Панков Иван Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Панков АндрейДо 1784 г.р.
Супруги
Панкова Татьяна Васильева1797 г.р.
Дети
Панков Тимофей Иванов1824 г.р.
Панков Матвей Иванов1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Панков Андрей

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Панков Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Панкова Татьяна Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Панков Матвей Иванов

Мать ребёнка: Панкова Татьяна Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Панков Егор Иванов

Мать ребёнка: Панкова Татьяна Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Панков Николай Иванов

Мать ребёнка: Панкова Татьяна Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

144 Семья

Смерть
Неизвестно

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