Панков Иван Андреев
мужской, родился 1802, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецПанков АндрейДо 1784 г.р.
Супруги
Панкова Татьяна Васильева1797 г.р.
Дети
Панков Тимофей Иванов1824 г.р.
Панков Матвей Иванов1826 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Панков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Панкова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Панков Матвей Иванов
Мать ребёнка: Панкова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Панков Егор Иванов
Мать ребёнка: Панкова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Панкова Татьяна Васильева
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно