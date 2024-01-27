Щербаков Петр Владимирович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962
Россия
Рождение ребёнка
02.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Азербайджан
Рождение ребёнка
11.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Азербайджанская ССР, Баку
Рождение ребёнка
30.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Росссия
Рождение ребёнка
Около 1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
село Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Росссия