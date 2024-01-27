Щербаков Петр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Петр Владимирович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1932 г.р.

Мать

Около 1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962

Отец: Щербаков Владимир Иванович

Мать: Щербакова Татьяна Андревна

Россия
Рождение ребёнка
02.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Азербайджан
Рождение ребёнка
11.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Азербайджанская ССР, Баку
Рождение ребёнка
30.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Росссия
Рождение ребёнка
Около 1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
село Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Росссия
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