Зубова Анна из Воржи брак в 1802 Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубова Анна из Воржи брак в 1802

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1798 ст.

Дочь: Ершова (Зубова) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Зубов Александр Борисович

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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