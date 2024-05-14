Зубова Анна из Воржи брак в 1802
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1798 ст.
Дочь: Ершова (Зубова) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Зубов Александр Борисович
Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно