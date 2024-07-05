Katzenellenbogen Abraham \"The Chassid\" Между 1760 и 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen Abraham \"The Chassid\"

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1760 и 1770

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1770

Отец: Katzenellenbogen Joel Abd Kamarovka

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1790 и 1800

Сын: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali

Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Katzenellenbogen Menachem (Nachman) Hersz Dawid Dov

Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka

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