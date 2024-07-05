Katzenellenbogen Abraham \"The Chassid\"
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1760 и 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1770
Отец: Katzenellenbogen Joel Abd Kamarovka
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1800
Сын: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali
Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Katzenellenbogen Menachem (Nachman) Hersz Dawid Dov
Мать ребёнка: Katzenellenbogen Malka