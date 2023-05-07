Овчинников Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1934
Дочь: Херсонская Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Полюдова Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.10.1935
Сын: Овчинников Юрий Константинович
Мать ребёнка: Полюдова Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.10.1938
Сын: Овчинников Лев Константинович
Мать ребёнка: Полюдова Вера Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно