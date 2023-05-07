Овчинников Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1934

Дочь: Херсонская Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Полюдова Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
14.10.1935

Сын: Овчинников Юрий Константинович

Мать ребёнка: Полюдова Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Овчинников Лев Константинович

Мать ребёнка: Полюдова Вера Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Вера Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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