Ткачук Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1907

Сын: Ткачук Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ткачук Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачук Марыся Андреевна

Отец ребёнка: Ткачук Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Ткачук Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Роман Андреевич

Отец ребёнка: Ткачук Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Яков Андреевич

Отец ребёнка: Ткачук Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Ткачук Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ткачук Андрей

Смерть
Неизвестно
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