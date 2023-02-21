Ткачук Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1907
Отец ребёнка: Ткачук Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткачук Марыся Андреевна
Отец ребёнка: Ткачук Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачук Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Ткачук Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачук Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачук Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачук Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачук Андрей
Смерть
Неизвестно