Матрона Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Чистякова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Чистякова) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чистяков Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чистяков Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович
Смерть
Неизвестно