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Матрона Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Чистяков Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Чистякова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Чистякова) Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чистяков Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чистяков Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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