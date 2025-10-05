Рогожина Евдокия Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Рогожина Евдокия Никитична

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Рогожин Пётр ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
Дети
(Рогожина) Ольга Петровна14.06.1869 ст. г.р.
Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна13.02.1871 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогожин Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
14.06.1869 ст.

Дочь: (Рогожина) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/171?center=840+2609

Рождение ребёнка
13.02.1871 ст.

Дочь: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/257?center=793+1877

Рождение ребёнка
22.05.1873 ст.

Сын: Рогожин Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/fe204cda-a8f7-43ed-b75f-5b54c64a97e5/314?center=986+2288

Рождение ребёнка
17.05.1875 ст.

Сын: Рогожин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.02.1877 ст.

Сын: Рогожин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/8d5e6f8b-7146-47a3-b0e6-6a9f928f8733/33?center=1083+3149

Рождение ребёнка
14.08.1878 ст.

Сын: Рогожин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/b537ad4c-3ed3-4b35-8da5-fbf29f786773/304?center=1334+2892 https://yandex.ru/archive/catalog/6c7f82e7-afec-4f10-b069-c6bdc9a6f539/151?center=879+3525

Рождение ребёнка
12.07.1880 ст.

Дочь: (Рогожина) Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/3f7b54c7-3542-4b56-8131-3876870c3add/164?center=1342+3380 https://yandex.ru/archive/catalog/6e786aa0-322d-4517-bbb1-cebe4a2446ee/71?center=1077+3590

Рождение ребёнка
Около 16.06.1881 ст.

Дочь: (Рогожина) Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/6e786aa0-322d-4517-bbb1-cebe4a2446ee/100?center=1031+1274

Рождение ребёнка
18.05.1882 ст.

Дочь: Микерина (Рогожина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/6e786aa0-322d-4517-bbb1-cebe4a2446ee/131?center=1153+3065 https://yandex.ru/archive/catalog/d5bac059-93df-496b-aa35-b3d511ec0931/486?center=1135+3555

Смерть
Неизвестно

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