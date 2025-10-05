Рогожина Евдокия Никитична
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Рогожин Пётр ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
Дети
(Рогожина) Ольга Петровна14.06.1869 ст. г.р.
Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна13.02.1871 ст. г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1869 ст.
Дочь: (Рогожина) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.02.1871 ст.
Дочь: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.05.1873 ст.
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
17.05.1875 ст.
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.08.1878 ст.
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.07.1880 ст.
Дочь: (Рогожина) Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 16.06.1881 ст.
Дочь: (Рогожина) Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.05.1882 ст.
Дочь: Микерина (Рогожина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Рогожин Пётр Леонтьевич
Смерть
Неизвестно