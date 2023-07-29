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Никонов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туровских (Никонова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Никонов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.06.1927

Дочь: Щепкова (Никонова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.06.1937

Дочь: Терещук (Никонова) Эльвира Николаевна

Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Никонов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна

Смерть
1981

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