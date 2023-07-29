Никонов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туровских (Никонова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Никонов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.06.1927
Дочь: Щепкова (Никонова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.06.1937
Дочь: Терещук (Никонова) Эльвира Николаевна
Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Никонов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Никонова Анна Дмитриевна
Смерть
1981