Пашков Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пашков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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